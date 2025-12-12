Die neueste Version der Software GeoT*Sol soll die Wärmepumpen-Auslegung verbessern, bietet flexiblere Eingabeoptionen für Trinkwarmwasser und ist um die Programmsprache Tschechisch erweitert worden. Der Softwareanbieter Valentin Software hat die neueste Version seines Wärmepumpen-Auslegungsprogramms GeoT*Sol 2026 veröffentlicht. GeoT*Sol ist eine professionelle Software zur Planung und Simulation von Wärmepumpenanlagen, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Das Programm bietet die Wahl zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver