MÄRKTE EUROPA/Börsen von Tageshochs zurück - UBS gesucht

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen von Tageshochs zurück - UBS gesucht

DOW JONES--Europas Börsen kommen von den Tageshochs am Freitagmittag zurück. Die Stimmung ist aber weiter gut. "Die Weihnachtsrally läuft", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Die europäischen Indizes hätten sich bereits am Vortag von den neuen KI-Sorgen nicht mehr nachhaltig bremsen lassen. Stattdessen näherten sich die Indizes der Eurozone ihren Rekordhochs an. "Die Zuversicht wächst aktuell wieder", so Altmann. Einer der Gründe für die Kursavancen sind die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des europäischen Wachstums im kommenden Jahr. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 24.338 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent. Am Devisenmarkt kommt der Euro leicht zurück auf 1,1723 Dollar, an den Anleihemärkten ist es ruhig.

Für die UBS-Aktie geht es kräftig um 3,3 Prozent nach oben. Stützend wirken Medienberichte, laut denen die Schweizer Parlamentarier einen Kompromiss zu den Kapitalanforderungsplänen für die UBS erzielen werden. Unter anderem wurde vorgeschlagen, dass zusätzliche Kapitalanforderungen für die ausländischen Töchter von 23 Milliarden Dollar zum Teil mit günstigeren AT1-Anleihen gedeckt werden können. Für Bankentitel geht es europaweit um 0,5 Prozent nach oben.

Adidas und Puma von Lulumenon gestützt

Adidas steigen um 2,3 Prozent, nachdem Lulumenon von anziehender Nachfrage in China gesprochen hat. Im MDAX gewinnen Puma 4 Prozent, ebenfalls angetrieben von den Lululemon-Aussagen. Kepler Cheuvreux sorgen bei Lufthansa nach einer Kaufempfehlung für gute Laune, der Kurs zieht um 3,4 Prozent an.

Leicht positiv für Deutsche Telekom werten Händler den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms bei der US-Tochter T-Mobile US. "Sollten die US-Börsen darauf positiv reagieren, dürfte auch die Telekom hier davon profitieren", sagt ein Händler. Die Aktie sei seit ihrem Hoch im Februar in einem Abwärtstrend und könnte nun einen neuen Impuls gebrauchen. T-Mobile US will im kommenden Jahr Aktien für bis zu 14,6 Milliarden Dollar zurückkaufen. Dennoch geben Deutsche Telekom um 0,2 Prozent nach.

Deutsche Börse kommen noch immer nicht auf die Beine und geben um weitere 0,8 Prozent. Der Börsenbetreiber hat ehrgeizige Mittelfristziele auf seinem jüngsten Kapitalmarkttag genannt, offenbar zweifeln aber einige Anleger an deren Umsetzbarkeit. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.772,59    +0,3%   18,63   +17,5% 
Stoxx-50         4.851,92    +0,2%    8,29   +12,4% 
DAX           24.338,23    +0,2%   43,62   +22,0% 
MDAX          30.183,05    +0,9%   262,97   +16,9% 
TecDAX          3.571,63    +0,3%    9,18   +4,3% 
SDAX          16.975,08    +0,6%   107,84   +23,0% 
CAC           8.126,77    +0,5%   41,01   +9,6% 
SMI           12.926,05    +0,2%   20,88   +11,2% 
ATX           5.160,39    -0,2%   -12,73   +41,2% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Do, 18:25  % YTD 
EUR/USD          1,1720    -0,2%   1,1740   1,1759  +13,3% 
EUR/JPY          182,96    +0,2%   182,59   182,47  +12,1% 
EUR/CHF          0,9332    +0,0%   0,9330   0,9324  -0,6% 
EUR/GBP          0,8769    +0,0%   0,8766   0,8758  +5,9% 
USD/JPY          156,11    +0,4%   155,54   155,18  -1,1% 
GBP/USD          1,3366    -0,2%   1,3392   1,3426  +7,0% 
USD/CNY          7,0642    +0,0%   7,0610   7,0641  -2,1% 
USD/CNH          7,0528    +0,0%   7,0505   7,0495  -3,9% 
AUS/USD          0,6662    -0,0%   0,6663   0,6674  +7,7% 
Bitcoin/USD       92.314,90    -0,2% 92.461,15 90.164,15  -2,4% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          57,59    57,60   -0,0%   -0,01  -19,7% 
Brent/ICE          61,25    61,28   -0,0%   -0,03  -17,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.328,44   4.279,00   +1,2%   49,44  +63,1% 
Silber           64,17    63,58   +0,9%    0,60 +119,8% 
Platin          1.498,96   1.445,55   +3,7%   53,41  +65,1% 
Kupfer            5,39     5,43   -0,7%   -0,04  +31,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 07:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
