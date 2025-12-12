Nach dem Netzanschluss ist die Aufnahme des kommerziellen Betriebs für Oktober 2026 geplant. Die 70 Batterie-Container sind bereits in nur 18 Werktagen installiert worden. Kyon Energy realisiert derzeit im nordrhein-westfälischen Dahlem gemeinsam mit Saft einen Großbatteriespeicher mit 100 Megawatt Leistung und 203 Megawattstunden Kapazität. Die Unternehmen berichteten am Donnerstag über die Fortschritte bei dem Projekt und den weiteren Zeitplan. So kämen die Bauarbeiten zügig voran. Im Oktober seien 70 Batterie-Container und 35 MVPS (Medium Voltage Power Station)-Container angeliefert und binnen ...

