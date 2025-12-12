Bern - Die Schweiz wird vorderhand weniger als die ursprünglich geplanten 36 F-35-Kampfjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin kaufen. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Wie viele Flugzeuge es schliesslich sein werden, lässt er offen. Die Landesregierung schrieb in einer Mitteilung etwas kryptisch, dass die Schweiz die «maximal mögliche Anzahl Kampfflugzeuge» des Typs F-35 beschaffen werde. Der Kauf müsse sich innerhalb des ...

