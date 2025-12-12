KMUs blicken mit Sorge auf ihre internationale Position. Viele befürchten, dass ihre globale Stärke in den kommenden Jahren nachlässt. Ausschlaggebend dafür sind sowohl die anhaltend schwache Konjunktur, Handelsrisiken und hohe Kosten als auch der technologische Aufholprozess asiatischer Wettbewerber, die in Schlüsselbereichen wie Batterietechnologie oder Chemie inzwischen auf Augenhöhe agieren.
Gleichzeitig reagieren viele Unternehmen mit einer klaren strategischen Verschiebung: Investitionen und Personalaufbau finden zunehmend im Ausland statt - insbesondere in Asien und Nordamerika. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
