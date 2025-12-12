DJ Fraport zahlt nach Pause von sechs Jahren wieder eine Dividende

DOW JONES--Die Aktionäre von Fraport können sich nach sechsjähriger Durststrecke wieder über eine Dividende freuen. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, plant er für 2025 eine Zahlung von 1,00 Euro je Aktie. Wegen der Belastungen durch die Corona-Pandemie und deren Folgen hatte Fraport für die Geschäftsjahre 2019 bis 2024 keine Dividende ausgeschüttet.

Wie der Konzern weiter mitteilte, rechnet er für das kommende Jahr wegen höherer Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und gestiegener Zinsaufwendungen von rund 90 Millionen Euro mit einem rückläufigen Nettogewinn. Fraport führt als Begründung den Abschluss der großen Bauinvestitionen in Frankfurt und Lima sowie die Inbetriebnahme des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen an.

Der freie Cashflow dürfte sich allerdings deutlich verbessern und wieder positiv ausfallen. Das verschaffe dem Unternehmen Spielraum zur Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen und zum Schuldenabbau. Längerfristig werde wieder eine Ausschüttung von 40 bis 60 Prozent des Gewinnanteils der Gesellschafter angestrebt. Im Vordergrund stehe in den nächsten Jahren aber der Schuldenabbau.

Insgesamt seht das Management eine gute operative Geschäftsentwicklung im Konzern sowohl in Frankfurt als auch international.

Über den Dividendenvorschlag muss die Hauptversammlung am 12. Mai 2026 abstimmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 08:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.