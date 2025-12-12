Der Energiekonzern hat nun alle Genehmigungen für den Bau und Betrieb des Batteriespeichers am ehemaligen Kraftwerksstandort Wilhelmshaven erhalten. Ursprünglich sollte das Projekt am Standort Heyden in Petershagen/Lahde realisiert werden, scheiterte aber an Netzanschlussherausforderungen. Uniper hat alle Genehmigungen für den Bau und Betrieb eines Batteriespeichers mit 50 Megawatt Leistung am ehemaligen Kraftwerksstandort Wilhelmshaven erhalten. Ursprünglich war das Projekt am Standort Heyden in Petershagen/Lahde geplant, wie Uniper mitteilte. Es habe dort "aufgrund von Netzanschlussherausforderungen ...

