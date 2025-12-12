© Foto: Christoph Hardt - Panama Pictures

Der Rüstungskonzern Theon aus Zypern ist Europas größter Lieferant für Nachtsichtgeräte. Ein neuer Rekordauftrag sorgt jetzt für jede Menge Kursfantasie bei Anlegern und Analysten.Theon International hat einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Euro von der Organisation für Gemeinsame Rüstungskooperation (OCCAR) erhalten, der das Unternehmen als führenden Anbieter von tragbaren Nachtsichtgeräten für NATO-Mitgliedstaaten etabliert. Die Mega-Order, mit der Deutschland und Belgien mit Nachtsichtgeräten (NVG) versorgt werden sollen, stellt den größten Einzelauftrag für Nachtsichtgeräte in der Geschichte der NATO in Europa dar. Die Aktie des Unternehmens hat im laufenden Jahr bereits 130 Prozent …