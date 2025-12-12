Über die steuerliche Behandlung von Photovoltaik-Anlagen in Mehrfamilienhäusern findet sich in der Fachliteratur bisher kaum etwas. Dabei haben uns Leserinnen und Leser immer wieder Fragen dazu gestellt, die auf eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten hindeuten. Unser Steuerautor Thomas Seltmann ist dem Thema nachgegangen und liefert einen ersten Überblick, unterstützt von mehreren Steuerexperten. In Mehrfamilienhäusern Solarstrom zu nutzen, lässt sich auf vielfältige Weise realisieren. Vom Steckersolargerät über Mieterstrom und Gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung bis zur Versorgung des Allgemeinstroms ...

