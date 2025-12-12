Ein animierter Weihnachtsclip von Intermarché zeigt einen Wolf, der Kochbücher studiert, Gemüse sammelt und am Ende eine Quiche für die Waldtiere backt. Die warm erzählte Fabel findet online grosse Aufmerksamkeit. Für viele gehören Gans oder Braten fest zum Weihnachtsmenü. Doch in diesem Jahr sorgt ausgerechnet ein Wolf für Gesprächsstoff - einer, der dem Fleisch abschwört und im Internet Millionen begeistert. Der neue Werbespot der französischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab