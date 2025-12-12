Heute schauen wir uns die neuesten Zulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts an. Und die zeigen ziemlich klar: Elektroautos bleiben in Deutschland auf Wachstumskurs. Bevor wir ins Modell-Ranking einsteigen, beginnen wir mit ein paar grundsätzlichen Eckdaten aus dem KBA. Im November wurden exakt 55.741 reine Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Das ist nicht nur ein Plus von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sondern auch der stärkste Monat ...

