Vor dem Wochenende legt die Rheinmetall-Aktie am Freitag wieder den Vorwärtsgang ein. Übergeordnet zeigt der Trend in dieser Handelswoche damit bei hoher Volatilität nach oben. Ein neuer Skyranger-Auftrag und ein Vertrag mit dem MDAX-Konzern Hensoldt zeigen, dass es im operativen Geschäft weiter Schlag auf Schlag geht.Aus den Niederlanden hat Rheinmetall einen Auftrag für mobile Luftverteidigungssysteme erhalten. Eine zweistellige Zahl von Skyranger-Flugabwehrsystemen soll an das Verteidigungsministerium ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.