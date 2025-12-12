Zürich - Am Devisenmarkt herrscht kurz vor dem Wochenende Flaute. Der US-Dollar hat sich dabei zuletzt minim verbilligt. Zum Franken hat er auf 1,1750 von 1,1753 am Mittag nachgegeben. Das Währungspaar EUR/USD ist gleichzeitig auf 1,1737 von 1,1726 etwas gestiegen. Der Euro ist zum Franken auf 0,9331 von 0,9325 ebenfalls nur unwesentlich vorgerückt. Belastet wurde der Dollar zuletzt durch die am Vortag enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
