Alphabet setzt auf künstliche Intelligenz und katapultiert die Aktie auf Rekordhöhen. Analysten sehen noch mehr Potenzial. Was das für Anleger bedeutet und welche Sektoren jetzt profitieren! Die Investmentfirma TD Cowen sieht in der Aktie von Alphabet großes Potenzial, das durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in die Google-Suche weiter angetrieben wird. Analyst John Blackledge bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Muttergesellschaft der ...

