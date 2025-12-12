Nachdem Volkswagen mit dem ID. Buzz AD schon ein Fahrzeug fürs autonome Fahren serienreif hat und die Technologie selbst offenbar beherrscht, will sich der Autokonzern nun stärker der Frage widmen, wie selbstfahrende Autos in der Zukunft überhaupt aussehen könnten. Welche Möglichkeiten hat das Design zum Beispiel, wenn Lenkrad und Pedale entfallen? Die Entwicklung und Produktion selbstfahrender Autos lief bislang in den meisten Fällen so ab, das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.