Im Jahr 2015 investierte Google zusammen mit der Investmentgesellschaft Fidelity eine Milliarde Dollar in ein Start-up. Nach dem nun angekündigten Börsengang wird die Beteiligung 123-mal so viel wert sein. Warum sich Anleger dieses Unternehmen genau ansehen sollten. Die Rede ist von SpaceX. Das Weltraum-Unternehmen von Elon Musk steuert auf den größten IPO der Geschichte zu: Musk hat am Donnerstag Pläne bestätigt, dass SpaceX 2026 an die Börse gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE