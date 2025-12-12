Gedankenspiele in den USA, die Klassifizierung von Marihuana zu ändern und die Substanz so als weniger gefährlich einzustufen, sorgen vor dem Wochenende für Euphorie an der Börse. Der Schritt könnte dem Geschäft der Unternehmen spürbar helfen. Die Aktienkurse der Branchenwerte springen kräftig hoch. In den USA steht offenbar die Klassifizierung von Marihuana (getrocknete Blüten der weiblichen Hanfpflanze) zur Diskussion. Präsident Donald Trump diskutierte entsprechende Überlegungen unter anderem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.