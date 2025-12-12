Gedankenspiele in den USA, die Klassifizierung von Marihuana zu ändern und die Substanz so als weniger gefährlich einzustufen, sorgen vor dem Wochenende für Euphorie an der Börse. Der Schritt könnte dem Geschäft der Unternehmen spürbar helfen. Die Aktienkurse der Branchenwerte springen kräftig hoch. In den USA steht offenbar die Klassifizierung von Marihuana (getrocknete Blüten der weiblichen Hanfpflanze) zur Diskussion. Präsident Donald Trump diskutierte entsprechende Überlegungen unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag