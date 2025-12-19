US-Präsident Donald Trump hat mit einer neuen Executive Order einen tiefgreifenden Kurswechsel in der amerikanischen Cannabispolitik angestoßen. Künftig soll Marihuana nicht mehr in die strengste Kategorie des US-Drogenrechts fallen. Die Substanz wird aus der Schedule-I-Einstufung herausgenommen und in Schedule III überführt - eine Klasse für Wirkstoffe mit anerkanntem medizinischem Nutzen und geringerem Missbrauchspotenzial.Trump begründete den Schritt mit dem Leid schwerkranker Patienten. Dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
