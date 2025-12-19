US-Präsident Donald Trump hat mit einer neuen Executive Order einen tiefgreifenden Kurswechsel in der amerikanischen Cannabispolitik angestoßen. Künftig soll Marihuana nicht mehr in die strengste Kategorie des US-Drogenrechts fallen. Die Substanz wird aus der Schedule-I-Einstufung herausgenommen und in Schedule III überführt - eine Klasse für Wirkstoffe mit anerkanntem medizinischem Nutzen und geringerem Missbrauchspotenzial.Trump begründete den Schritt mit dem Leid schwerkranker Patienten. Dazu ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.