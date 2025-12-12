Die bekanntesten Cannabis-Aktien springen am Freitag kräftig an, für die laufende AKTIONÄR-Empfehlung Green Thumb geht es um mehr als 20 Prozent nach oben. Ausgelöst wurde die Bewegung durch einen Artikel der Washington Post, nach dem US-Präsident Donald Trump das sogenannte Rescheduling von Cannabis forcieren möchte."Präsident Donald Trump wird Berichten zufolge die Regierung dazu drängen, die bundesweiten Restriktionen für Marihuana massiv zu lockern. Die Aufsicht über die Pflanze und ihre Derivate ...

