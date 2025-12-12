Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht an Terrain eingebüsst und damit auch die gesamte Woche knapp im Minus beendet. Nach einem freundlichen Start und einem weiteren Angriff auf die Marke bei 13'000 Punkten sind die Kurse im weiteren Tagesverlauf nach und nach abgebröckelt und der SMI ist parallel zu nachgebenden US-Aktien letztlich in den roten Bereich abgerutscht, auch dank der beiden Pharmaschwergewichte. Nach zwei starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab