Die Aktie der DHL Group befindet sich aktuell in einem klaren Aufwärtstrend. Die renommierte Investmentbank JP Morgan hat das Kursziel für den weltweit führenden Logistikanbieter von 53,50 Euro bestätigt. Dieses Ziel liegt damit um 3,50 Euro über dem bereits erhöhten Kursziel von RuMaS.Bereits am 23. November wurde im Rahmen der RuMaS-Börsentipps der Einstieg in die Aktie der DHL Group empfohlen. Dieser Vorschlag hat sich für die Abonnenten von RuMaS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS