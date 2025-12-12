© Foto: Chiang Ying-ying - AP

Taiwans Börse steigt trotz weltweiter KI-Sorgen weiter. Anleger setzen auf Nvidia, Google und die einzigartige Rolle der Insel im globalen Chip-Ökosystem.Taiwans Aktienmarkt zeigt keine Müdigkeit, obwohl weltweit Sorgen über eine mögliche Überhitzung der künstlichen Intelligenz die Stimmung dämpfen. Die techlastige Insel setzt ihren Aufwärtstrend unbeirrt fort und steht laut Investoren kurz davor, im Jahr 2026 die Marke von 30.000 Punkten zu überschreiten. Der Leitindex der Taiwan Stock Exchange hat sich in drei Jahren fast verdoppelt, während eine starke Nachfrage nach KI-Chips die Gewinne der Halbleiterindustrie nach oben treibt. Quelle: Investing.com Während ausländische Anleger wegen …