Die Börse ist kein Ort, an dem einem die gebratenen Tauben einfach in den Mund fliegen. Wer ohne Experten-Meinung auskommen möchte, muss Ausdauer, Disziplin und einen erheblichen Arbeitsaufwand mitbringen. In diesem Abschnitt möchte ich daher einen umfassenden Einblick in die Prozesse geben, die meinen Trading-Tipps zugrunde liegen.Umfang und Pflege der persönlichen WatchlistMeine eigene Watchlist ist mittlerweile auf etwa 1.000 Werte angewachsen ...

