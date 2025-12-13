München (ots) -Zweimal 5:4, zweimal 4:3, einmal 5:3 - der DEL-Freitag steht weiterhin für Spektakel. Das wildeste Spiel bekommen die Eishockey-Fans im Kellerduell zu sehen: Die Iserlohn Roosters liegen gegen Schlusslicht Dresdner Eislöwen nach dem 1. Drittel 0:3 hinten, gleichen im Schlussdrittel aber zum 3:3 aus. Nach erneutem 3:4-Rückstand drehen die Roosters die Partie sogar komplett und haben nun 10 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Sachsen. "Das ist ein großer Sieg! Und ich mag dieses Team wirklich sehr. Wir haben das schon einmal geschafft. Wir lagen zurück, alle dachten, wir würden dieses Spiel verlieren. Aber die Art und Weise, wie dieses Spiel lief, sagt alles", jubelt Trainer Stefan Nyman. Ganz anders ist die Gefühlslage bei den Eislöwen, MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner leidet mit: "Das ist der Worst Case für Dresden. Wenn du jetzt heimfährst, ist der Bus 500 Kilo schwerer als vorher, weil du so eine fette Chance hattest."Ganz vorne in der Tabelle ziehen die Adler Mannheim weiter ihre Kreise und brechen dabei sogar einen Vereinsrekord: Beim 5:0 in Schwenningen holt das Team von Trainer Dallas Eakins den 4. Shutout in Folge und ist seit über 254 Minuten ohne Gegentor. Goalie Maximilian Franzreb gibt zu: "So etwas realisiert man immer erst, wenn ein paar Spiele vergangen sind und eine Saison vorbei ist. [...] Egal, wie es steht: Wir laufen zurück, wir ackern wie die Blöden, wir blocken Schüsse. Und es geht auch darum, wie gut du dich mit deinem Torhüterpartner verstehst. Wir bilden ein gutes Tandem dieses Jahr, es macht riesigen Spaß mit Johan [Mattsson, Anm.d.Red.]."Erleichterung ist derweil in Straubing zu spüren: Nach 2 Spielen ohne Tor gewinnen die Tigers 5:3 gegen den Meister aus Berlin. Die Negativserie mit 6 Pleiten aus 7 Spielen nagte an den Straubingern, wie Danjo Leonhardt durchblicken lässt: "Wir wissen alle, die letzten paar Spiele waren nicht die einfachsten für uns - keine Tore geschossen, kein Geheimnis. Aber wir haben uns hier sehr gut gezeigt gegen den amtierenden Meister."Spektakuläre Siege feiern auch die Nürnberg Ice Tigers beim 4:3 gegen die Löwen Frankfurt, die Pinguins Bremerhaven beim 5:4 in Wolfsburg und der ERC Ingolstadt, der beim 4:3 in Augsburg einen dreimaligen Rückstand aufholt: "Es ist eine unserer Stärken: Wir können jedes Spiel drehen", betont Matchwinner Johannes Krauß. Diese Stärke wird auch am Dienstag nötig sein, wenn Ingolstadt im Viertelfinal-Rückspiel der CHL einen 1:3-Rückstand gegen Frölunda in Göteborg wettmachen muss - live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom DEL-Freitag - bei Verwendung bitte als Quelle MagentaSport angeben. Am Sonntag geht es weiter, unter anderem mit dem Kracher-Duell zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim - live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim 0:5Im Südwest-Derby bei den Wild Wings lässt Mannheim nichts anbrennen. Die Adler ziehen an der Tabellenspitze weiter ihre Kreise und stellen einen neuen Vereinsrekord auf: Mannheim feiert den 4. Shutout in Folge und ist seit über 254 Minuten ohne Gegentor. In der Tabelle stockt das Team von Trainer Dallas Eakins auf 59 Punkte auf.Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEpPREM2cHRJSkh0T0w3L3hqNWF4VHdMZERFUGZ0U25tcUlOdE5xZHVMdz0=Mannheims Goalie Maximilian Franzreb über die Zu-Null-Serie und den Vereinsrekord: "So etwas realisiert man immer erst, wenn ein paar Spiele vergangen sind und eine Saison vorbei ist. Man lebt den Moment, man genießt die Zeit. Wenn es läuft, dann läuft es für alle. Egal, wie es steht: Wir laufen zurück, wir ackern wie die Blöden, wir blocken Schüsse. Und es geht auch darum, wie gut du dich mit deinem Torhüterpartner verstehst. Wir bilden ein gutes Tandem dieses Jahr, es macht riesigen Spaß mit Johan [Mattsson, Anm.d.Red.]."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bzR2NHQyMlEwR2orQVBmN3BsRVZ6MERVMzloVS9PWm5ONEhDUFBVcmpZdz0=Iserlohn Roosters - Dresdner Eislöwen 5:4Das Kellerduell wird zum absoluten Spektakel. Dresden führt nach dem 1. Drittel mit 3:0, die Roosters gleichen Mitte des 3. Drittels aus. Nach dem erneuten Führungstor für die Eislöwen antwortet Iserlohn umgehend mit dem 4:4 durch Daniel Fischbuch. Rund 90 Sekunden später dreht Christian Thomas die Partie dann komplett zugunsten der Roosters. Iserlohn hat als Vorletzter nun 10 Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Sachsen.Die Tore des verrückten Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=YnRUTElpY0h2NTBseWxPMUxLTHQydlhSWDBNbGFUNWRhWVVPQUdQL1ZDVT0=Das Siegtor durch Iserlohns Christian Thomas haut sich Dresden gewissermaßen selbst rein - Ekstase am Seilersee: www.clipro.tv/player?publishJobID=dFpJS05qK09XT3VkV1VDMC9GNGo2ZVRyV25pSWs1NURGRGEwV0l5WE9jdz0=Iserlohns Trainer Stefan Nyman: "Das ist ein großer Sieg! Und ich mag dieses Team wirklich sehr. Wir haben das schon einmal geschafft. Wir lagen zurück, alle dachten, wir würden dieses Spiel verlieren. Aber die Art und Weise, wie dieses Spiel lief, sagt alles."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=MDhwVkROTnM4bXhqSG9BVjB0bW4zMzhrakJrR0JnUGhGNmVFZU1EN2Evaz0=Iserlohns Colin Ugbekile: "Das war ein cooles Spiel für alle Beteiligten, verdiente 3 Punkte für uns. Wir sind schwach ins Spiel gestartet, aber haben niemals aufgegeben und das gut gemacht am Ende."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=QVBRemI4WktXL3NBcTUzL3IwOWlVZmU5VG93UXJNWk5GK211dkhDb1V4TT0=Dresdens Travis Turnbull: "Im 2. Drittel haben wir zu viele Strafen kassiert. Da haben wir ein bisschen das Momentum verloren. Das ist aber keine Entschuldigung, wir müssen das Spiel gewinnen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=L1J2WmFtNlJkQnpKM3lkeVVaUk1mejNjZ0hyWnlhMERvM0VBbWZvSGcyRT0=Straubing Tigers - Eisbären Berlin 5:3Der Knoten in Straubing ist wieder aufgegangen: Nach 2 Spielen ohne Tor gewinnen die Tigers mit 5:3, drehen dabei einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand. Damit vergrößern sie den Abstand auf die Eisbären. Straubing ist mit 51 Punkten Fünfter, Berlin mit 46 Zählern Sechster.Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=T3dEeVdmTmpNdkczNVFydWdGOXZ6Sll0N25KUW5VdU5YMUVmZ01qdHd1ST0=Straubings Danjo Leonhardt über die Wichtigkeit des Sieges für den Kopf: "Unglaublich! Wir wissen alle, die letzten paar Spiele waren nicht die einfachsten für uns - keine Tore geschossen, kein Geheimnis. Aber wir haben uns hier sehr gut gezeigt gegen den amtierenden Meister. Man kann sehr zufrieden sein mit den 3 Punkten. [...] Wir haben ein bisschen was geändert im Trainingsplan. Vielleicht hat es das gebraucht. Die Reihen wurden angepasst und es hat direkt gefruchtet."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=RkpIdXRuRnpCd0JYbjhkVjZ6NnNxeGJQZVZYcjg4dzFuM3kvVmtpMUJpUT0=Berlins Eric Mik: "Wir hatten eine schwache Phase über 10 Minuten, in der sie 3 Tore geschossen haben. Das hat uns das Genick gebrochen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bzVXNVFzZnFBNDBDVmpxakRJdW0rNVRrNWRpVFhRN2FHOFB6SDgxZmhCYz0=Augsburger Panther - ERC Ingolstadt 3:4Augsburg geht drei Mal in Führung und verliert dennoch gegen abgezockte Ingolstädter. Johannes Krauß erzielt das Siegtor für die Gäste, die damit Selbstvertrauen tanken vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der CHL bei Frölunda in Göteborg. Der DEL-2. muss ein 1:3 aufholen - MagentaSport zeigt das Rückspiel live am 16.12. ab 17.45 Uhr.Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ei9HYjlBcUJlN1lNZFNMenNtaEJXYmkwUTVZMVBVT2EweXFDcVhNWG1LND0=Ingolstadts Matchwinner Johannes Krauß: "Wir vertrauen in unser Spiel. Auch wenn man mal ein Tor hinten liegt, geht es im Eishockey ganz schnell. Es ist eine unserer Stärken: Wir können jedes Spiel drehen wie heute."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=WWtwc20vN3hmM2JTWWh5bWhlVmdTQVJna1Jlc0lOTWl3bkkwVkRlQjhGcz0=Augsburgs Alexander Blank nimmt trotz der 6. Niederlage im 7. Spiel das Positive mit: "Klar haben wir verloren, aber die Frage ist, wie man verliert. Die letzten Male wurden wir nur abartig abgeschlachtet. Hier haben wir Kampf und Herz gezeigt."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Nk9ObzJ0TlJUVmRnbmRFRnNZNE01WVU1d21SYUc3TFRQSHZLUDhNUGNOaz0=Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt 4:3Lange Zeit sieht es so aus, als würden die Ice Tigers die Partie souverän über die Bühne bringen. Nach etwas mehr als 30 Minuten steht es 4:1, ehe die Löwen im Schlussdrittel auf 3:4 verkürzen. Nürnberg springt auf Platz 8, während Frankfurt mit 24 Punkten Drittletzter bleibt.Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=OFdoanNTZ1luUG95NEVEVnZRcEhsMit0SzBJWWtVaTFpb0x4S0hYQyttZz0="Das ist aber ein bisschen arg kitschig!" Nürnbergs Sinan Akdag trifft bei seinem Debüt für die Ice Tigers zum 4:1: www.clipro.tv/player?publishJobID=V3hhOVZRRXVSZzRDeEFsdmY4dGtIYm1LTndkdmUvdzh4b25Xajg5aGRaTT0=Nürnbergs Neuzugang Sinan Akdag über sein Tor beim Ice-Tigers-Debüt: "Es ist immer schön, direkt im 1. Spiel zu treffen nach so einer langen Zeit. Hauptsache wir haben gewonnen, es ist doppelt schön - vor allem zu Hause. [...] Ich schaue nicht so darauf. Das 1. Spiel habe ich gespielt, das ist schon mal sehr gut."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=d2d1Q0dTWWFKaTFZeHJ0Z3lmeEVWbmQydnVEaC9TTm9EUkJNdlRBbGYvQT0=Grizzlys Wolfsburg - Pinguins Bremerhaven 4:5Zunächst machen die Grizzlys sich durch individuelle Fehler das Leben selbst schwer. Nach 12 Sekunden im 2. Drittel steht es bereits 1:4. Die Pinguins sind mit 45 Punkten Siebter und haben damit nur einen Zähler Rückstand auf Platz 6.Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=emRyN2RNRzdTQnVLbFBTRFJlTUQ1QktrNDlHZWxyU2tWWWp3TkpGajNSQT0=Ganz bitter! Wolfsburgs Goalie Hannibal Weitzmann patzt 12 Sekunden nach Beginn des 2. Drittels und wird anschließend sofort vom Eis genommen: www.clipro.tv/player?publishJobID=OUdhWE9wVllxQlRReHFTWXc0Um1OUG9GR21nN2VoZzZpSFFIUVlBMUdkMD0=Eishockey Live bei MagentaSportPENNY DEL | 28. 