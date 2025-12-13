ZenaTech startet Expansion im APAC-Raum - Einstieg in den australischen Markt mit Übernahmeangebot

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc., ein aufstrebender Anbieter von Technologielösungen mit Fokus auf KI-gesteuerte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Unternehmenssoftware und Quantencomputing, setzt den nächsten Meilenstein in seiner globalen Wachstumsstrategie. Mit der Unterzeichnung eines Übernahmeangebots für ein etabliertes australisches Vermessungsunternehmen wagt das in Vancouver ansässige Unternehmen erstmals den Schritt nach Australien. Der Deal umfasst ein Unternehmen mit mehreren Standorten im Bundesstaat Queensland und zielt darauf ab, die hauseigene DaaS-Plattform auf die dynamische Asien-Pazifik-Region auszuweiten.

Australien als strategisches Sprungbrett für drohnengestützte Technologien

Australien gilt als Schlüsselland für Rohstoffgewinnung, Infrastrukturentwicklung und hochpräzise Geodatennutzung. "Australien ist ein Markt von globaler Bedeutung für Bergbau, Infrastruktur und hochpräzise Geodaten und diese Möglichkeit steht in direktem Einklang mit der langfristigen Vision von ZenaTech hinsichtlich der internationalen DaaS-Expansion", so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die Übernahme markiert nicht nur einen regionalen Markteintritt, sondern eröffnet dem Unternehmen auch neue Perspektiven für den Einsatz seiner Drohnentechnologie in staatlichen und industriellen Großprojekten.

Etablierte Vermessungskompetenz trifft auf zukunftsweisende Drohnentechnologie

Bei dem Zielunternehmen handelt es sich um einen anerkannten Player in der australischen Vermessungs- und Geodatendienstleistungsbranche. Mit mehreren Standorten in Queensland hat sich das Unternehmen durch kontinuierlich hochwertige Projektabwicklung in öffentlichen und privaten Sektoren einen Namen gemacht. Es setzt frühzeitig auf moderne Vermessungstechnologien wie LiDAR, mobile Kartierung und drohnengestützte Reality-Capture-Verfahren - Technologien, die bereits fest in den laufenden Prozessen integriert sind.

Stärkere Position im rohstoffnahen Drohneneinsatz erwartet

Mit der geplanten Integration dieser technologischen Kompetenzen in das eigene DaaS-Portfolio möchte ZenaTech sein Angebot im rohstoffintensiven Sektor deutlich erweitern. Die Kombination aus präziser Geodatenerfassung und flexibler Drohnentechnologie eröffnet neue Anwendungsszenarien für eine der datenintensivsten Industrien des Landes. Ziel ist es, branchenübergreifend skalierbare Lösungen anzubieten, die Effizienz und Datenqualität verbinden.

Globale DaaS-Plattform mit wiederkehrenden Erträgen im Fokus

Das Geschäftsmodell von ZenaTech basiert auf einem skalierbaren DaaS-Ansatz, der Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern einen bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu einer breiten Palette an Drohnendienstleistungen bietet - von der Vermessung und Inspektion über Wartung und Hochdruckreinigung bis hin zu Anwendungen in der Präzisionslandwirtschaft. Dabei entfallen hohe Anfangsinvestitionen und laufender Betriebsaufwand. Mit der Übernahme profitabler Dienstleister, die offen für Drohneninnovationen sind, formt ZenaTech Schritt für Schritt ein internationales Multi-Service-Netzwerk, das auf Bestandskunden und wiederkehrenden Einnahmen aufbaut.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

