Kritische Mineralien und Batterierecycling: Drei Aktien für Zukunftstechnologien

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Die Nachfrage nach kritischen Mineralien und Seltenen Erden nimmt weltweit weiter zu. Sie bilden das Fundament vieler Zukunftstechnologien - von Batterien über Windkraftanlagen bis zu Halbleitern. Gleichzeitig verschärfen geopolitische Spannungen den Wettbewerb um Förderrechte, Recyclingtechnologien und Lieferketten. Während etablierte Produzenten ihre Kapazitäten ausbauen, setzen neue Unternehmen auf chemische Verfahren und geschlossene Kreisläufe, um den Zugriff auf strategisch relevante Materialien zu sichern.

Iondrive Limited (WKN: A3ESE6, ISIN: AU0000338493)

Das australische Unternehmen Iondrive Limited entwickelt Verfahren auf Basis sogenannter Deep Eutectic Solvents (DES), die eine umweltfreundlichere Metallrückgewinnung aus komplexen Materialströmen ermöglichen sollen. Die Technologie adressiert mehrere Anwendungsfelder gleichzeitig - vom Batterierecycling über Elektronikschrott bis hin zur Aufbereitung von Zwischenprodukten wie Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Mit laufenden Pilotprojekten und Partnerschaften, unter anderem in Europa den USA und Australien, bereitet Iondrive den Übergang in eine breitere industrielle Nutzung vor. Das Unternehmen positioniert sich damit als Teil einer neuen Generation von Technologielösungen, die urbane Rohstoffquellen erschließen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck reduzieren wollen.

Lynas Rare Earths (WKN: 871899, ISIN: AU000000LYC6)

Lynas Rare Earths zählt zu den wenigen Produzenten außerhalb Chinas, die über eine integrierte Lieferkette für Seltene Erden verfügen. Das Unternehmen betreibt in Australien und Malaysia Förder- und Aufbereitungsanlagen und spielt eine strategische Rolle in den westlichen Liefernetzwerken. Die Nachfrage nach Magnetmaterialien aus Neodym und Praseodym bleibt hoch, insbesondere aus der Elektromobilität und Windkraftindustrie. Lynas arbeitet an einer weiteren Diversifizierung seiner Produktionsstandorte, darunter ein Projekt in Texas, das in Zusammenarbeit mit der US-Regierung vorangetrieben wird. Die Aktie gilt bei Investoren als Gradmesser für die Stabilität nicht-chinesischer Rohstoffketten im Bereich der Seltenen Erden.

Li-Cycle Holdings (WKN: A3C7GD, ISIN: CA50202P1053)

Li-Cycle Holdings mit Sitz in Kanada setzt auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und verfolgt ein sogenanntes Hub-and-Spoke-Modell: Dezentralisierte Sammelstellen (Spokes) liefern Material an zentrale Aufbereitungsanlagen (Hubs), wo die Rückgewinnung von Lithium, Nickel und Kobalt erfolgt. Nach operativen Verzögerungen und einer Phase der Restrukturierung richtet das Unternehmen seinen Fokus verstärkt auf Effizienzsteigerung und Partnerschaften in Nordamerika. Trotz hoher Investitionen und Marktunsicherheiten bleibt Li-Cycle eines der bekanntesten börsennotierten Unternehmen im Bereich Batterierecycling - ein Indikator für die Relevanz dieser jungen Industrie.

Während Lynas Rare Earths den etablierten Teil des Sektors repräsentiert, stehen Iondrive und Li-Cycle für die Entwicklung neuer Technologien, die Recycling, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit verbinden sollen. Die Branche befindet sich in einer Phase, in der politische Förderprogramme, technologische Fortschritte und Kapitalmärkte eng miteinander verwoben sind. Für Investoren bleibt sie damit eines der dynamischsten Felder zwischen Industriepolitik und Energiewende.

Quelle:

https://www.listcorp.com/publisher/corporate-connect/positioned-for-critical-minerals-and-rare-earth-elements-supply-security-in-growing-markets-3276568.html

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Kritische Mineralien und Batterierecycling: Drei Aktien für Zukunftstechnologien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,US94724R1086,AU0000305542