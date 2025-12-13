Dem Dax gelingt ein robuster Wochenausklang. Nach einer herausfordernden Handelswoche geht der Dax komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten liegend ins Wochenende. Dieser starke Wochenschluss hält den Dax hinsichtlich einer möglichen Jahresendrallye im Spiel. In den kommenden Handelstagen muss der Index jedoch liefern, denn die Zeit wird knapp.Vor allem die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank hat den Märkten einen Schub gegeben, obgleich die ...

