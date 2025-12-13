Führungskräfte bei Rheinmetall haben in den vergangenen Monaten mehrfach Aktien des eigenen Unternehmens gekauft oder verkauft. Die Reaktion der Börse auf diese sogenannten Directors Dealings fiel dabei alles andere als neutral aus.Verkäufe drücken, Käufe stabilisieren den Kurs Laut Mitteilungen an die Finanzaufsicht BaFin trennten sich mehrere Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder von Anteilen. An den jeweiligen Handelstagen kam ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.