Die Chefin der Commerzbank, Bettina Orlopp, hat die laufenden Gerüchte um eine mögliche Übernahme durch UniCredit deutlich relativiert. Eine Fusion mit der italienischen Großbank sei derzeit weder sinnvoll noch wahrscheinlich, wie Orlopp in einem Interview erklärte.Keine Basis für Zusammenschluss Laut Orlopp müsse ein Zusammenschluss für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende einen echten Mehrwert schaffen. Genau das sei aktuell nicht gegeben. ...

