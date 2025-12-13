Der vierteljährliche Quartalsbericht mit anschließendem "Call" bietet eigentlich Gelegenheit alle aktuellen Themen abzuräumen. Weniger als 48 Stunden später bemerkt man jedoch bei Oracle noch eine Kleinigkeit und verschiebt geplante Data-Center für OpenAi von 2027 auf 2028. Die Aktie setzt ihre Korrektur damit fort. Bloomberg nennt als Gründe vor allem Engpässe bei Personal und Material; Oracle äußerte sich zunächst nicht. Der Kursrutsch trifft eine Aktie, die bereits am Vortag kräftig gefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
