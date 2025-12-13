Dieser bekannte Motorbauer aus Österreich liefert den Antrieb für Panzer und anderes militärisches Gerät. Die Aktie ist erstaunlich günstig. Der Panther KF51 aus der Produktion von Rheinmetall ist mit einem Gewicht von 59 Tonnen ein Koloss. Um den Kampfpanzer zu beschleunigen, braucht es einen leistungsstarken und robusten Antrieb. Steyr Motors, ein Spezialist für Dieselmotoren und Stromaggregate, hat im Frühjahr eine umfangreiche Kooperation mit ...

