Der europäische Automarkt wird für Tesla zunehmend zum Risikofaktor. Der dramatische Absatzeinbruch im Oktober zeigt, wie tief die strukturellen Herausforderungen für den US Elektroautobauer inzwischen reichen.Absatz bricht ein, Konkurrenz prescht vor Im Oktober sanken die Auslieferungen von Tesla in der Europäischen Union um 48,5 Prozent. Der Marktanteil schrumpfte auf nur noch 0,6 Prozent. Besonders deutlich fiel der Rückgang in Schweden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
