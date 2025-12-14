Die Mainzer stärken ihre eigene Position im Markt, neue Daten dürften Aufwärtsdruck liefern. Mit der Übernahme von Curevac, die nach Erreichen der Mindestannahmeschwelle Ende letzter Woche noch in diesem Jahr abgeschlossen sein soll, setzt Biontech ein Ausrufezeichen. Nach langem Ringen hat der Mainzer mRNA-Pionier nicht nur einen potenziellen Wettbewerber geschluckt, sondern sich auch über 1000 zusätzliche Patente, moderne Produktionskapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
