Der Dax bereitet sich auf eine mögliche Jahresendrallye vor. Davon ist die Aktie des deutschen Software-Riesen SAP weit entfernt. Hinter der Aktie liegt ein schwieriges Börsenjahr. Mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert musste SAP der fulminanten Kursrallye des Jahres 2024 Tribut zollen. Diese lief im Februar dieses Jahres aus, als die Aktie im Bereich von 284 Euro ihr 52-Wochen-Hoch ausbildete. Seitdem ging es für die Walldorfer ...

