Intel Corp. steht kurz vor einer strategischen Akquisition im KI-Sektor: Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme des Startups SambaNova Systems Inc. für rund 1,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden. Mit diesem Kauf würde Intel seine KI-Produktpalette ausbauen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem dominanten Rivalen Nvidia Corp. stärken. Die Transaktion könnte bereits im kommenden Monat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
