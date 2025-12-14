Rheinmetall Aktie erst am Anfang einer dauerhaften Neubewertung? Klassische Bewertungskriterien lassen Vorsicht aufkommen. Analysten erhöhen jedoch unisono ihre Kursziele mit steigenden Kursen. Natürlich als Reaktion auf neue Aufträge, Übernahmen - wie zuletzt im Marinebereich - lassen neue Dimensionen möglich werden. Besonders spannend könnte die eigentlich nichtssagende Pressemeldung vom 10.12.2025 sein. Diese leist sich wie ein Bewerbungsschreiben für das Pentagon. Rheinmetall wittert für die US-Tochte rim Dunstkreis des Trumpismus ganz neue Möglichkeiten. Clever spielt man die Weltmachtkarte, ...

