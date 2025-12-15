© Foto: Katerina Solovyeva - Zoonar.com/Katerina Solovyeva

Bereits im August hatte Donald Trump laut über eine Legalisierung von Marihuana nachgedacht. Cannabis-Aktien gingen darauf durch die Decke. Jetzt will der US-Präsident seinen Worten Taten folgen lassen. Wie die Washington Post berichtet plant Präsident Donald Trump offenbar, den Bundesbehörden eine deutlich lockerere Linie beim Umgang mit Marihuana vorzugeben. Statt wie bisher als Schedule-I-Substanz - auf dem Niveau von Heroin und LSD - soll Cannabis in Schedule III fallen, vergleichbar mit Codein-Präparaten oder bestimmten Steroid-Therapien. Der US-Präsident möchte Cannabis damit auf das gleiche regulatorische Niveau heben wie bestimmte verschreibungspflichtige Schmerzmittel und andere …