HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 15.12.2025
Der Nettoumsatz wird circa 3% unter Vorjahresniveau und die Betriebsergebnismarge im Bereich von 10-11% erwartet
HUBER+SUHNER gibt heute eine Präzisierung der Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen antizipiert neu einen marginalen Rückgang von circa 3% im Nettoumsatz gegenüber 2024, nachdem im März die erwartete Erreichung des Vorjahresniveaus kommuniziert worden war. Diese leichte Abweichung ist vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen. Die Betriebsergebnismarge (EBIT-Marge), für welche im Rahmen der Guidance für 2025 ein Wert innerhalb des mittelfristigen Zielbands von 9-12% kommuniziert wurde, wird nun im Bereich von 10-11% erwartet.
Medienmitteilung als PDF Link
Termine
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
