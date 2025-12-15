Herisau - Huber+Suhner hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht nach unten revidiert. Grund dafür ist insbesondere der starke Franken. Die bisherige Guidance für die operative Gewinnmarge wird etwas enger gefasst. Neu wird für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatzrückgang von rund 3 Prozent erwartet, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Bisher stellte das Unternehmen eine seitwärts verlaufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
