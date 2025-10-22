Die Huber+Suhner AG (ISIN CH0030380734) legte im dritten Quartal beim Auftragseingang kräftig zu. Der Schweizer Kabel- und Steckerspezialist profitierte vor allem von Großaufträgen für Rechenzentren. Nach neun Monaten lag der Auftragseingang bei 818,7 Millionen Franken - ein Plus von knapp 15 Prozent. Kommunikation treibt Wachstum: Einen massgeblichen Beitrag zum starken Auftragseingang leistete das Segment Kommunikation mit einem Plus von fast 27 Prozent. Ein globaler Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren orderte optische Switches in großem Stil. Diese Aufträge sollten ab 2026 zu erheblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt