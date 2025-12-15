Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Zürich, 15. Dezember 2025
Die langjährigen Verwaltungsratsmitglieder Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli stehen an der Generalversammlung 2026 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat soll mit Luisa Delgado und Patrick Frost verstärkt werden. Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig stellt sich für eine letzte Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2027 zur Wahl.
Henry Peter (1957), Rechtsanwalt und Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Genf, wurde 2006 in den Verwaltungsrat von Swiss Life gewählt. Adrienne Corboud Fumagalli (1958), langjährige Vizepräsidentin der ETH Lausanne für Innovation und Technologietransfer, gehört dem Gremium seit 2014 an.
