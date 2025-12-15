Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Zürich, 15. Dezember 2025

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die langjährigen Verwaltungsratsmitglieder Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli stehen an der Generalversammlung 2026 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat soll mit Luisa Delgado und Patrick Frost verstärkt werden. Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig stellt sich für eine letzte Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2027 zur Wahl. Henry Peter (1957), Rechtsanwalt und Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Genf, wurde 2006 in den Verwaltungsrat von Swiss Life gewählt. Adrienne Corboud Fumagalli (1958), langjährige Vizepräsidentin der ETH Lausanne für Innovation und Technologietransfer, gehört dem Gremium seit 2014 an.



Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig: «Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli haben mit ihrer Fachkompetenz, ihrer Weitsicht und ihrem unermüdlichen Engagement für unsere Gruppe wesentlichen Anteil am anhaltenden Erfolg von Swiss Life. Für ihren persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens sind wir ihnen zu grossem Dank verpflichtet.»



Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Aussicht gestellt, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung 2026 die Wahl von Patrick Frost ins leitende Gremium von Swiss Life vor. Patrick Frost (1968) war bereits von 2006 bis 2024 für Swiss Life tätig, davon die letzten zehn Jahre als Chief Executive Officer der Gruppe.



Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Zuwahl von Luisa Delgado vor. Die Unternehmerin Luisa Delgado Deplazes (1966) ist Verwaltungsratspräsidentin von Swarovski und hält weitere Mandate in führenden internationalen Unternehmen und Institutionen.



Rolf Dörig: «Wir freuen uns sehr, dass sich Patrick Frost nach einer Cooling-off-Periode von zwei Jahren für die Wahl in unseren Verwaltungsrat zur Verfügung stellt. Auch Luisa Delgado wird mit ihrer eindrücklichen beruflichen Laufbahn viel Erfahrung und wichtige Kompetenzen einbringen.»



Rolf Dörig (1957) wird sich an der Generalversammlung 2026 für eine letzte einjährige Periode zur Wiederwahl stellen und an der Generalversammlung 2027 nach 25 Jahren bei Swiss Life - sieben Jahre als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates und 18 Jahre als Verwaltungsratspräsident - zurücktreten.

