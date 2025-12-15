Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Franzen, 2021 wurde Elbatech von BKW übernommen und Mitte dieses Jahres mit der DG Rail SA zur BKW Rail AG fusioniert. Wie hat das die Geschäftskultur und die Strategie der ehemaligen Elbatech verändert? Stefan Franzen: Die Übernahme durch die BKW und die Fusion mit DG Rail SA haben unsere Kultur und Strategie nachhaltig geprägt. Was einst ein kleines Unternehmen war, ist jetzt Teil einer grossen, international ausgerichteten ...

