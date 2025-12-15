© Foto: Dall-E

Vor den anstehend Quartalszahlen am Mittwoch hebt die UBS das Kursziel für Micron an und dass, obwohl sich die Aktie in diesem Jahr bereits mehr als verdreifacht hat.Die UBS hat ihr Kursziel für den US-Speicherchip-Hersteller Micron Technology im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen erneut angehoben und bekräftigt ihre optimistische Einschätzung für die Aktie. In einer Analystenstudie bestätigte die Schweizer Großbank ihr "Buy"-Rating und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 275 auf 295 US-Dollar. Das neue Ziel impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent. UBS-Analyst Timothy Arcuri begründet den Schritt mit zunehmend verzerrten Angebots- und Nachfragestrukturen im globalen …