Zürich - Der Devisenmarkt zeigt sich zum Start in die neue Woche relativ stabil. Das Währungspaar Euro/Dollar hat sich auf 1,1733 von 1,1742 im Vergleich zum Freitagabend minim abgeschwächt. Der Schweizer Franken hat sich im Vergleich dazu noch weniger bewegt. Der US-Dollar wird derzeit zu 0,7961 gehandelt und der Euro zu 0,9341. Zu Beginn der neuen Woche fehlen den Investoren noch die Impulse für Investitionsentscheide in die eine oder andere Richtung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...