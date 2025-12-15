Kein Halten gab es zuletzt für die Aktie von Schaeffler. Wir nutzen den Hype um Drohnen und humanoide Roboter und realisieren einen satten Gewinn, seit wir die Aktie zum Kauf empfohlen haben. Die Transformationsgeschichte des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler hatte Anfang Juni unsere Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem hat sich einiges getan, und CEO Klaus Rosenfeld hat seine Ambitionen mit interessanten Meldungen untermauert. An der Börse wurde dies mit markant steigenden Kursen belohnt, sodass die Bewertung mittlerweile auf ein neues Niveau gestiegen ist. Bei aller Euphorie bleibt nämlich festzuhalten, dass konkrete finanzielle Details bislang schwer abzuschätzen sind und der Großteil der möglichen Erträge wohl eher auf lange Sicht eingefahren wird. Tatsächlich hat der Analystenkonsens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...