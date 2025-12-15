Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass die italienische UniCredit bei der Commerzbank eingestiegen ist. Seitdem wurde die Beteiligung sukzessive erhöht, aber seit diesem Sommer hat sich nichts mehr getan. Nun hat sich Commerzbank-CEO Bettina Orlopp mit deutlichen Worten zu einer Übernahme geäußert.Am 11. September letzten Jahres meldete die UniCredit, dass man neun Prozent an der Commerzbank halte. Die eine Hälfte der Beteiligung hatten die Mailänder vom Bund erworben, der ein Aktienpaket verkaufte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...