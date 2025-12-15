Kontroverse Töne von Commerzbank-Chefin Orlopp: Der Unicredit-Einstieg bei der Commerzbank habe sich wegen der hohen Kursgewinne sehr gelohnt. Doch die Übernahme ergebe derzeit keinen Sinn. Wie passt das zusammen?Im Herbst 2024 hat sich die italienische Großbank Unicredit an der Commerzbank beteiligt und gleichzeitig die Absicht geäußert, das Frankfurter Institut zu übernehmen. Inzwischen hat das Mailänder Institut seine Beteiligung auf knapp 30 Prozent hochgefahren. Überschreitet Unicredit diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
