Aktie aus der Cannabisbranche haben am Freitag massiv zugelegt. Auslöser waren Hinweise, dass das Weiße Haus kurz vor einer deutlichen Lockerung der bundesweiten Einstufung von Marihuana steht. Besonders stark zogen die Aktien von Tilray Brands und Canopy Growth an. Am Freitag gingen sie mit einem Plus von 44 beziehungsweise 54 Prozent aus dem Handel. Auch die AKTIONÄR-Empfehlung Green Thumb Industries konnte Ende vergangener Woche mehr als 50 Prozent zulegen.
