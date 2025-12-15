Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz haben sich auch im November zum zweiten Monat in Folge insgesamt kaum verändert. In einigen Kantonen und Städten sind sie jedoch teils deutlich gestiegen oder gefallen. Landesweit legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten gegenüber dem Vormonat nur leicht zu. Der Homegate-Mietindex stieg im November um 0,1 Prozent auf 131,7 Punkte, wie der Immobilienmarktplatz Homegate am Montag mitteilte. Über die ...

